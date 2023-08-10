Alageyikte 'tüm zamanların en yüksek yavru sayısı'na ulaşıldı

ALAGEYİK SAYISI 203'E YÜKSELDİ

Geçen yıl 34 yavru doğumu gerçekleşen alanda bu yılki sağlıklı doğumlarla birlikte alageyik sayısının 203'e yükseldiği kaydedilen paylaşımda, "Türün devamlılığı ve korunması amacıyla Alageyik Üretme İstasyonu'nun içerisinden daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da erişkin dişi ve erkek bireylerden bölgedeki başka yaşam alanlarına nakil yapılması planlanıyor.