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Alageyikler yavrularıyla doğal ortamlarında görüntülendi

Antalya'nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda nesli tükenme tehdidindeki alageyikler yavrularıyla doğal ortamlarında görüntülendi

08.08.2022 - 13:35 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Dünyadaki doğal yaşam alanları sadece Antalya'nın Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası olan ve nesli tehlike altında bulunan alageyikler, yavrularıyla görüntülendi.

     

  • AA'nın haberine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün bilgilerine göre son buzul çağı öncesinde Avrupa'daki nesli tükenen alageyiklerin (dama dama), dünyadaki saf ırk olarak tek doğal yayılış alanı Antalya Düzlerçamı bölgesinde bulunuyor.

  • Anadolu topraklarındaki geçmişi, Hititler dönemindeki resim ve kalıntılar ile Van ve Tuz Gölü'nün güneyi ile Marmara gibi değişik yörelerde bulunan fosillerden yola çıkarak binlerce yıl önceye dayandırılan alageyiklerin neslinin sürdürülmesi için 1966'da Düzlerçamı bölgesi, yaban hayatını koruma alanı olarak ilan edildi.

     

  • Popülasyonu oldukça azalan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan alageyikler için 2002 yılında Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde doğal yaşamlarını sürdürebilecekleri 521 hektar büyüklüğünde Eşen Adası Yaban Hayvanları Üretme Yeri oluşturuldu.

  • Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda burada insan eli değmeden güvenli bir şekilde popülasyonları artmaya başlayan alageyiklerden elde edilen yavrular, Düzlerçamı'nın yanı sıra başka bölgelerde de doğal yaşam alanları oluşması amacıyla Aydın'daki Dilek Yarımadası ve Antalya'nın Manavgat ilçelerine gönderildi.

     

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