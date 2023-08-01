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        Haberler Yaşam Alageyik ve yavrusu, su içerken fotokapana yakalandı

        Alageyik ve yavrusu, su içerken fotokapana yakalandı

        Burdur'da su içen alageyik ile yavrusu, fotokapan tarafından kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:34
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        Su içerken fotokapana yakalandılar
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        Burdur Doğa Koruma ve Milli Parkalar 6'ncı Bölge Müdürlüğü sahasında kurulu fotokapanların kaydettiği alageyik ve yavrusunun su içtiği görüntüler, DKMP Genel Müdürlüğü'nce sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

        'Ormanda tatlı su molası' başlıklı paylaşımda, "Alageyik ve yavrusu, su içerken fotokapanlarımıza yakalandı. Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen yaban hayatına destek programı kapsamında su kaynaklarının yetersiz olduğu alanlarda kurulan su yalaklarıyla yaban hayvanlarının su ihtiyaçları karşılanıyor" denildi.

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        #alageyik
        #Burdur
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