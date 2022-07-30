Alageyiğin doğal olarak bulunduğu tek bölgede rekor artış!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen Anadolu tarih ve kültüründe önemli bir yere sahip alageyiklerin sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalar meyvesini veriyor.
DHA'nın haberine göre Türkiye´de alageyiğin doğal olarak bulunduğu tek bölge Antalya´daki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası´nda bu yıl içinde rekor kırılarak 30´dan fazla yavru dünyaya gözlerini açtı.
Biyoçeşitlilik açısından Türkiye'nin en önemli türlerinden olan, Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası´nda 1966 yılında 7 alageyiğin salınması ile başlayan üretme çalışmaları sonucunda; ülkenin farklı bölgelerine yerleştirme yapılarak türün yeniden eski yaşam alanlarında popülasyonlarının yaygınlaşmasına çalışılıyor.
2,5 KAT ARTARAK, 30 YAVRUNUN ÜZERİNE ÇIKTI
Türün devamlılığı ve korunması amacıyla 2011'den bugüne Alageyik Üretme İstasyonu´nun içerisinden farklı lokasyonlara nakil çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda, Aydın´da yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı´na, Muğla Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası´na ve Antalya Manavgat Beydiğin bölgesine başarılı yerleştirmeler gerçekleştiriliyor.
Antalya´daki Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası´nda 2022 yılı Temmuz ayındaki sayımlarda 5 bin 210 dekarlık doğal alandaki üretme merkezinde alınan yavru sayısı, bir önceki yıla oranla yaklaşık 2,5 kat artarak 30'un üzerine çıktı. Böylelikle istasyondaki alageyik sayısı 129´a ulaştı.
POPÜLASYON ARTIŞI İÇİN YEM ÇALIŞMASI
Sayının artırılması çalışmalarında, alageyiğin alanda besin ihtiyacının daha iyi karşılanması amacıyla meralar oluşturularak, yaklaşık 75 dekar alanda arpa, yulaf, burçak ve fiğ gibi bitkiler ekilerek alageyiklerin 'taze yem' ihtiyaçları karşılandı.
Sahanın farklı noktalarına suluklar yapılarak her bölgede su ihtiyaçlarını karşılama imkanı oluşturuldu. Bunun yanında yapılan planlamada alan içerisinde alageyiğin besin diyetindeki türlerinin artırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor.
Popülasyon artışına paralel olarak türün farklı alanlara yerleştirilmesi ile ilgili çalışmalar sürüyor.
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