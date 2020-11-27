Prof.Dr. Alaeddin Yavaşca, Kilis'te doğduğu ev, müzeye dönüştürülmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağışlamıştı.

Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah'ın Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın incelemelerde bulunmasından sonra evin müzeye karar verilmişti.

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