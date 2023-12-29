Aladağlar'daki yaban keçisi sayısı 2 bin 604'e ulaştı

Bu bölgelerde 10 farlı alanda 20 kişilik ekiple yapılan sayıma göre 2003'te 793 olan yaban keçisi sayısı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat esasına göre yürüttüğü koruma, gözetim, kaçak avcılıkla mücadele ve fotokapan tedbirleriyle 2 bin 604'e yükseldi.