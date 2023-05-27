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Aladağ, Ceyhan, Çukurova Seçim Sonuçları 2023: Aladağ, Ceyhan, Çukurova Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Aladağ, Ceyhan, Çukurova Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yeniden sandık başına gidiyor. Aladağ, Ceyhan, Çukurova Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları YSK’nın yayın yasaklarını kaldırmasının ardından Habertürk’ün seçim sonuçları sayfası üzerinden takip edilecek. İşte 28 Mayıs 2023 Aladağ, Ceyhan, Çukurova Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları…

Giriş: 27.05.2023 - 22:16 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Aladağ, Ceyhan, Çukurova Seçim Sonuçları, 28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından açıklanacak. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yüzde 50+1 salt çoğunluk sağlanamadığı için Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Aladağ, Ceyhan, Çukurova Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranları seçim yasaklarının kaldırılmasının ardından netleşecek. İşte 2023 Adana Aladağ, Ceyhan, Çukurova Seçim Sonuçları…

  • ALADAĞ, CEYHAN, ÇUKUROVA SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleştirilecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Aladağ, Ceyhan, Çukurova Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Aladağ, Ceyhan, Çukurova Seçim Sonucu sayfasında anbean yayınlanacak.

    2023 ALADAĞ, CEYHAN, ÇUKUROVA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ALADAĞ, CEYHAN, ÇUKUROVA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU VE ADAYLARIN OY ORANLARI

    Adana Aladağ, Ceyhan, Çukurova 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Aladağ, Ceyhan, Çukurova Seçim Sonuçları ekranından canlı ve son dakika gelişmeleri ile takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Aladağ, Ceyhan, Çukurova Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ilçede aldığı toplam oy sayısı ile oy oranını görüntüleyebilirsiniz.

    2023 ALADAĞ, CEYHAN, ÇUKUROVA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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