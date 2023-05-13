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Aladağ, Ceyhan, Çukurova Seçim Sonuçları 2023: Aladağ, Ceyhan, Çukurova Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ve Partilerin Milletvekili Oy Oranı Nedir?

2023 Aladağ, Ceyhan, Çukurova seçim sonuçları

13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında milyonlarca seçmen 14 Mayıs Pazar günü oy kullanmak için sandık başına gidecek. Genel seçimler kapsamında Aladağ, Ceyhan, Çukurova ilçelerinde oy kullanacak seçmenler, seçim sonuçlarını Habertürk üzerinden canlı olarak takip edebilecek. İşte 2023 Aladağ, Ceyhan, Çukurova Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları...

Giriş: 13.05.2023 - 22:39 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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