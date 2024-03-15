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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Alaçatı'da 'Tiyatro Hafta Sonu'

        Alaçatı'da 'Tiyatro Hafta Sonu'

        Alaçatı'da 15 - 16 Mart'ta düzenlenecek 'Tiyatro Hafta Sonu' etkinliği kapsamında Dalgakıran ve Override oyunları The Stay Warehouse'ta sanatseverlerle buluşacak.  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 11:22 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:22
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        Alaçatı'da 'Tiyatro Hafta Sonu'
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        Alaçatı bu hafta sonu iki tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak. 15-16 Mart'ta düzenlenecek 'Tiyatro Hafta Sonu' etkinliği kapsamında Dalgakıran ve Override oyunları seyirciyle buluşacak.

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        Hayata inanmakta zorlananların, kaybedilenlerin kaybettiklerinden ibaret olmadığının hikayesini anlatan Dalgakıran, Serkan Altunorak’ın tek kişilik performansıyla, insan olmanın temellerini irdeleyen, zaman ilerleyip teknoloji geliştikçe insanların önüne sık sık çıkan ve daha da çıkacak olan soru ve sorunlarla uğraşmayı anlatan Override, Çağlar Ertuğrul ve Ceyla Odman’ın performanslarıyla sahnelenecek. The Stay Warehouse'da düzenlenecek etkinliğin biletleri mobilet.com'da satışa çıktı.

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        #The Stay Warehouse
        #alaçatı
        #tiyatro
        #Override
        #Dalgakıran
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