Alaçatı'da rüzgar ve dalgaların oluşturduğu güzellik: Delikli Koy

Alaçatı'da bulunan ve bir süre önce jeosit alanı ilan edilen delikli koy, ilçede doğal güzelliğe sahip koyların başında geliyor.
Yaz sezonunda yoğun nüfusuyla gündeme gelen Alaçatı'da denize girmek için sakinliği arayanların tercihleri arasında yer alan koy, turkuaz rengi denizi ve dalgalar ve rüzgarın aşındırdığı kireç kayalıklarıyla görsel şölen sunuyor.
Son yıllarda çok sayıda sosyal medya paylaşımıyla gözde uğrak noktaları arasına giren koy, sahip olduğu özgün yüzey yapısı ve jeolojik özellikleri nedeniyle İzmir Büşükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla jeosit alan ilan edildi.
- Delikli kayada fotoğraf sırası
İsmini içinde bulunan delikli kayadan alan koyda, kimi vatandaşlar güneşten korunmak için çadır kuruyor kimi ise dalgaların aşındırdığı kayalıkların gölgesinde serinliyor.
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar denizde serinlerken, bazıları ise sadece delikli kayada fotoğraf çektirmek için koya geliyor. Özellikle haftasonları delikli kaya önünde fotoğraf sırası oluyor. Bazı gelin damat adayları da dış çekimlerini bölgede yaptırıyor.
- "Fotoğraflardaki gibi büyüleyici"
Bölge sakinlerinden 32 yaşındaki Celal Çağlar, AA muhabirine, Çeşme'nin onlarca güzel koyundan birinin de Delikli Koy olduğunu söyledi.
Alanın önceleri yalnızca bölge halkı tarafından bilindiğini anımsatan Çağlar, "Daha önce burayı sadece bölge halkı biliyordu. Sosyal medyanın etkisiyle artık tanınmış bir yer. Koya ismini veren kayanın olduğu yerde paylaşılan fotoğraflar çok ilgi görünce koy, meşhur bir yer oldu." dedi.
Koyda deniz suyunun Çeşme geneline göre daha soğuk olduğuna değinen Çağlar, imkan buldukça Delikli Koy'a yüzmeye geldiğini ifade etti.
İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki Pelin Pala ise Delikli Koy'a ilk kez geldiğini belirtti.
Bölgeyi sosyal medya üzerinden tanıdığını aktaran Pala, "Çok beğendim. Arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Naz Bilgen ise "Buranın fotoğraflarını sosyal medya üzerinden görmüştüm. Gerçekten fotoğraflardaki gibi büyüleyici." ifadelerini kullandı.
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