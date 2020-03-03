Alacaklısına çaldığı iş makinesini verdiği öne sürülen kişi tutuklandı - ADANA

AA

Merkez Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'nde Hamdi K. (46),sokağa park ettiği kepçesini yerinde göremeyince durumu polise bildirdi.Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş makinesini çalan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.Bölgedeki 100 güvenlik kamerasını inceleyen ekip, olayı daha önce iş makinesinin operatörlüğünü yapan Emrah Ş'nin gerçekleştirdiğini belirledi.Ekip, yaptığı çalışmayla şüpheli Emrah Ş. ile olaya karıştığı ileri sürülen Murat K'yi yakaladı.Şüpheli Emrah Ş'nin ifadesinde, kepçeyi 20 bin lira borcuna karşılık alacaklısı Y.A'ya verdiğini iddia ettiği öğrenildi.Ekip, Emrah Ş'nin verdiği bilgiler doğrultusunda iş makinesini bulup, Y.A'yı da gözaltına aldı. Y.A, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Emrah Ş. tutuklandı, Murat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.