M\u00fcnih b\u00f6lge mahkemesinde g\u00f6r\u00fclen iflas davas\u0131nda, Wirecard AG\u2019nin iflas y\u00f6neticisi Michael Jaffe\u2019nin \u015firketin alacakl\u0131lar\u0131 ile M\u00fcnih\u2019te yapt\u0131\u011f\u0131 toplant\u0131da, alacakl\u0131lar\u0131n \u015firkete kar\u015f\u0131 12,5 milyar avro talepte bulundu\u011fu bildirildi. Wirecard AG\u2019den 12,5 milyar avro d\u0131\u015f\u0131nda, ba\u015fka alacakl\u0131 taleplerinin oldu\u011fu fakat bunun kamuoyuna a\u00e7\u0131klanmad\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. Wirecard AG\u2019nin di\u011fer \u015firketlerine kar\u015f\u0131 da ba\u015fka alacakl\u0131 iddialar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu, Jaffe\u2019nin ise bu taleplere kar\u015f\u0131 bug\u00fcn- yar\u0131n M\u00fcnih\u2019te toplant\u0131 d\u00fczenleyece\u011fi belirtildi. Jaffe, d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Wirecard\u2019\u0131n \u00f6zel teknoloji varl\u0131klar\u0131n\u0131 Madrid merkezli Santander\u2019e satmak i\u00e7in anla\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. Anla\u015fmaya g\u00f6re, teknolojiyi y\u00f6neten yakla\u015f\u0131k 500 Wirecard \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 mevcut konumlar\u0131nda kalarak Santander\u2019in k\u00fcresel ticaret hizmetleri ekibine kat\u0131lacak. Birka\u00e7 y\u0131l \u00f6ncesine kadar Alman finansal teknolojisinin gelece\u011fi olarak addedilen Wirecard, \u015firketin bilan\u00e7osunda 1,9 milyar avrodan fazla paran\u0131n kayboldu\u011funun ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00fclke tarihindeki en b\u00fcy\u00fck finansal skandal\u0131n merkezi olmu\u015ftu. \u015eirket, 3,2 milyar avro de\u011ferindeki bor\u00e7lar\u0131n\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131ndan sonra iflas ba\u015fvurusunda bulunmu\u015ftu. Skandal\u0131n sonras\u0131nda Alman Federal Bankac\u0131l\u0131k D\u00fczenleme Kurumu (BaFin), Alman ve Avrupa kamuoyunda finansal teknoloji \u015firketini denetleme konusunda ba\u015far\u0131s\u0131z oldu\u011fu iddialar\u0131yla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kalm\u0131\u015ft\u0131. 1999 da kurulan Wirecard \u0131n hissedarlar\u0131 aras\u0131nda The Goldman Sachs Group, Morgan Stanley, Societe Generale S.A., Bank of America Corporation ve Citigroup bulunuyordu. Skandal, Wirecard \u0131n denetimini yapan EY nin, \u015firketin 2019 hesaplar\u0131nda 1,9 milyar avrodan fazla paran\u0131n kay\u0131p oldu\u011fu gerek\u00e7esiyle ge\u00e7en y\u0131l\u0131n finansal sonu\u00e7lar\u0131n\u0131 onaylamamas\u0131ndan sonra ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Wirecard AG nin hisseleri Almanya\u2019n\u0131n en b\u00fcy\u00fck \u015firketlerinin bulundu\u011fu Dax 30 Endeksi nde i\u015flem g\u00f6rmekteydi.