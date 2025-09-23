Alacahöyük nerede? Alacahöyük hangi şehirde, ilde, bölgede? htnrd

Alacahöyük nerede? Alacahöyük hangi şehirde, ilde, bölgede? htnrd

Çorum il sınırlarında yer alan Alacahöyük, Türkiye’nin en ünlü arkeolojik sit alanlarında olma bayrağına sahiptir. İlk olarak 19. yüzyılda keşfedilen ve Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün talimatıyla kazı çalışmalarına başlanan bir alandır. Özellikle Anadolu’nun tarih öncesi dönemlerine ışık tutan önemli buluntulara sahiptir. Hititler, Frigler ve daha birçok uygarlığın izlerini taşır.

ALACAHÖYÜK NEREDE?

Alacahöyük nerede? Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde, Çorum iline bağlı Alaca ilçesi sınırlarında yer alan bir kazı alanıdır. Çorum şehir merkezine ise yaklaşık 50 km mesafesi vardır.

ALACAHÖYÜK HANGİ ŞEHİRDE?

Alacahöyük hangi şehirde? Çorum şehrinde yer alan Alacahöyük, Anadolu’da tarihi zenginliklerle öne çıkan bir yapıya sahiptir.

ALACAHÖYÜK HANGİ İLDE?

Alacahöyük hangi ilde? Çorum il sınırları içerisindedir. Çorum, Türkiye’nin en önemli arkeolojik kazı alanlarının bulunduğu illerden biridir. Hattuşaş da burada yer aldığından önemi ve popülaritesi oldukça yüksektir.

ALACAHÖYÜK HANGİ BÖLGEDE? Alacahöyük hangi bölgede? Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde konumlanmıştır. Hititlerin ana yerleşim alanlarından biri olmasıyla tarihi anlamda zengin bir geçmiş sunar. ALACAHÖYÜK KONUMU NEDİR? Alacahöyük konumu nedir? Alaca ilçesinin Alacahöyük Köyü yakınlarında, Çorum-Boğazkale karayolu üzerinde yer alır. Bu konum, onu diğer önemli Hitit yerleşimlerine yakın hâle getirir. Zaten ulaşım açısından da oldukça elverişlidir. ALACAHÖYÜK HAKKINDA BİLGİLER Alacahöyük’teki kazılar ilk kez 1907 yılında başlamıştır.

1935’te Mustafa Kemal Atatürk’ün desteğiyle sistematik hâle getirilmiştir

Hititler, Eski Tunç Çağı ve Frigler gibi birçok medeniyete ait kalıntılar burada mevcuttur.

Sfenksli kapı, tapınak yapıları ve sur kalıntıları en dikkat çeken eserlerde başta gelir.

Burada bulunan 13 adet kral mezarı, dönemin ölü gömme gelenekleri hakkında konunun uzmanlarına derin bilgiler verir.

Alacahöyük’te kazılardan çıkan eserlerin bir kısmı kazı evinde sergilenir.

Alacahöyük, UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alınmış önemli bir ören yeridir.

Buradan çıkarılan güneş kursları, altın ve bronz takılar Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sunulur.

Çorum merkezden özel araç veya turlarla kolayca ulaşılabilir.

Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden de izlere sahiptir.

Buradaki ilk yerel müze, 1940 senesinde açılmıştır.

Eski Tunç Çağı’na tarihlenen kral mezarlarında süs eşyaları, güneş kursları, geyik ve boğa heykelleri, kama, kılıç, balta gibi savaş aletleri bulunmuştur.

