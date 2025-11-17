Habertürk
        Alaca Yalıçapkını ilk kez görüntülendi

        Alaca Yalıçapkını ilk kez görüntülendi

        Adıyaman'da bugüne kadar hiç kayıt altına alınmamış bir kuş türü olan Alaca Yalıçapkını ilk kez çay yatağında görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 22:31 Güncelleme: 17.11.2025 - 22:31
        İlk kez Adıyaman'da görüntülendi
        Adıyaman'ın Bircik Köyü yakınlarında bulunan çay yatağında doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülenen Alaca Yalıçapkını fotoğraflandı. Kentte ilk defa görülen bu türün görüntülenmesi, bölgedeki biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir kayıt olarak değerlendiriliyor.

        Havada asılı kalma özelliği sayesinde avını su üzerinde takip edip suya dik dalış yaparak ortalama 1,3 saniye gibi çok kısa bir sürede yakalama özelliğine sahip olan Alaca Yalıçapkınının Türkiye’nin güney kesimlerinde sınırlı olarak görüldüğü belirtiliyor. Alaca Yalıçapkınının İsrail, Suriye, Irak, İran’ın batısı, Mısır’ın kuzeyi, Nil Vadisi, Hindistan ve Çin denizi kıyıları gibi geniş bir coğrafyada yayılım gösterdiği öğrenildi.

        Doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülenen Alaca Yalıçapkınları bir süre kaldıktan sonra bölgeden ayrıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

