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        Haberler Gündem Güncel Alabora faciası! Balıkçı hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Alabora faciası! Balıkçı hayatını kaybetti

        Samsun'un Bafra ilçesinde alabora olan tekneden düşüp kaybolan Orhan Çorbacı adlı balıkçının cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:05 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:05
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        Alabora faciası! Balıkçı hayatını kaybetti
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        Samsun'un Bafra ilçesinde balık tutmak için açıldıkları teknenin alabora olmasıyla denizde kaybolan Orhan Çorbacı'nın (34) sabah saatlerinde kayalıkların arasında cansız bedeni bulundu.

        DHA'nın haberine göre olay, 29 Eylül saat 21.00 sıralarında Bafra ilçesinde meydana geldi. Cengiz Liman ile Orhan Çorbacı, balık tutmak için ‘Liman 55’ isimli tekneyle denize açıldı.

        ARKADAŞI YÜZEREK KIYIYA ÇIKTI

        Bir süre sonra dalgalı denizde tekne alabora oldu. Suya düşen balıkçılardan Cengiz Liman yüzerek kıyıya çıktı. Liman, arkadaşını göremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Cengiz Liman, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Ekipler, kayıp olan Orhan Çorbacı’nın bulunabilmesi için denizde ve kıyı çevresinde çalışma başlattı.

        Ekipler 3 gündür devam eden arama çalışmalarında bugün sabah saatlerinde Orhan Çorbacı'nın kayalıkların arasında cansız bedenine ulaştı. Çorbacı’nın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.

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