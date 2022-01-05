Alabaş bitkisinin faydaları...

Mutfaklarımızın ve sofralarımızın olmazsa olmazı sebzeler hem besin değerleri açısından oldukça yüksek olması hem de pek çok farklı şekilde tüketilebiliyor olması nedeniyle sağlıklı bir bünyeye sahip olmak için uzak duramayacağımız gıdalar arasındadır. Bu yazımızda son zamanlarda uzmanlar tarafından da sıkça dile getirilen alabaş nedir, alabaş turp faydaları nelerdir sorularının cevaplarını derleyeceğiz.
Alabaş Nedir?
Alman şalgamı ya da yer lahanası olarak da anılan alabaş bitkisi yabani lahana türlerinden biridir. Hem gövdesiyle hem de yapraklarıyla tüketilebilen alabaş sebzesi lahana, brokoli, karnabahar ile aynı aileden gelir ve yüksek lif içermesiyle bilinir. Alabaş hem çiğ olarak hem de pişmiş olarak tüketilebilen oldukça faydalı bir sebzedir.
Lahana Türlerinin Yeni Gözdesi Alabaş Faydaları
Şekil itibarı ile kerevize ve turpa benzeyen alabaş bitkisinin bazı kaynaklarda alabaş turp olarak anıldığı da görülür. Özellikle Avrupa ülkelerinde bizim mutfaklarımızda yer alan turptan değil de alabaş turp kullanıldığı bilinmektedir. Alabaş turp faydaları şöyle sıralanabilir:
- Potasyum zengini sebzeler arasında yer alan Alabaş, tansiyonu dengeleme özelliğiyle öne çıkar. Yüksek tansiyon hastalarının beslenme listesinde muhakkak bulunur.
- Bilindiği gibi yüksek tansiyon zaman içinde kalp ve damar hastalıklarının önünü açan bir hastalıktır. Tansiyonu dengelemek amacıyla tüketilen alabaş bitkisi bu sebeple kalp ve damar hastalıklarına yakalanma olasılığını da azaltır.
- Potasyum zengini olduğu kadar demir zengini de olan Alabaş, kansızlığı gidermesiyle de ünlü olduğu için kan yapan sebzelerin arasında yer alır.
- Vücudumuzun mikroplardan temizlenmesi için gerekli olan antioksidanlar bakımından da oldukça güçlü olan Alabaş, bağışıklığın güçlenmesine ve başta kanser hücreleri olmak üzere pek çok hastalıklı hücrenin oluşmasına ve büyümesine engel teşkil eder.
- Tansiyonu dengelediği gibi kan basıncını da dengeleyen Alabaş, stresin azaltılmasına, yorgunluğun giderilmesine yardımcı olur.
- Vitamin bakımından oldukça zengin olan Alabaş çok düşük kalorili olan sebzeler arasındadır. Bu yüzden Alabaş bitkisi azla kilo problemi yaşayanların beslenme listesinde kolayca yer alabilir.
Alabaş Neye İyi Gelir?
Alabaş turp faydalarını sıralarken antioksidan özelliğine ve bağışıklık sistemini güçlendirmesine dikkat çekmiştik. Adeta bir vitamin deposu olan Alabaş bitkisinin faydaları içinde en öne çıkan konu grip tedavisindeki etkisidir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisi için bağışıklığımızı güçlendirmeye ve bol bol vitamin almaya çalışırız. Alabaş bunun için biçilmiş kaftandır.
Yine üst solunum yolu hastalıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkan öksürüğün tedavisinde de alabaş bitkisine başvuruyoruz. Alabaş turpun gövde kısmı sıkılarak suyu çıkarılıyor. Turp ya da havuz suyu çıkarmak gibi düşünebilirsiniz. Bu suyu tüketmek de öksürüğün iyileşmesini hızlandırıyor.
Alabaş faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sıkça dile getirilmiştir. İbrahim Saraçoğlu, özellikle kronik uykusuzluk problemiyle mücadele edenlerin uykuya geçebilmek için alabaş turp tüketmesinin yararlı olacağını söylemektedir.
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