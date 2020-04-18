Alaattin Çakıcı'nın hayat hikayesi

18 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı tahliye edildi mi? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İnfaz yasası düzenlemesi ile Alaattin Çakıcı'nında tahliye olacağı haberleri geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem konusu olmuştu. Çeşitli suçlardan yargılanıp hüküm giyen Alaattin Çakıcı'nın kısaca hayatını sizler için derledik.
ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?
Alaattin Çakıcı, 20 Ocak 1953 yılında Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğmuş, Türk mafya babası ve organize suç örgütü lideridir.
Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıktı.
ALAATTİN ÇAKICI HAPİSTEN ÇIKTI MI?
Alattin Çakıcı yeni İnfaz Yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. Çakıcı, yattığı süre denetimli serbestliği karşıladığı için doğrudan koşullu salıverilme ile tahliye edildi.
ALAATTİN ÇAKICI'NIN SUÇU NEYDİ?
– Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
– 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada, “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek” suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken, müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.
– Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı.
– Uludağ'da, 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği “Öcalan senden daha şerefli” sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.
Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevinde kalan ve şu anda Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi gören organize suç örgütü Lideri Alaattin Çakıcı, Basın Danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben bir açıklama yayınlamıştı.
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