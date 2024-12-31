Al Shabab'ta Fatih Terim çılgınlığı!

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktörlük görevi için getirdiği Fatih Terim adına dikkat çeken bir organizasyon gerçekleştirecek.

Taraftarın yoğun ilgisini ve takım için umut beslediği günleri avantaj olarak gören Al Shabab yönetimi, 6 Ocak'taki Al Fayha maçı için stada gelecek olan taraftarlara çekilişle ödül dağıtacak.

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TERİM İLE TANIŞMA FIRSATI Siyah beyazlılar daha çok taraftarı maçlara çekmek için çekiliş yapma kararı aldı.Yönetimin yapacağı çekilişin ödülleri ise şu şekilde: -1 Araba -3 adet telefon -2 adet tablet -"İmparator Fatih Terim" imzalı 20 forma -Fatih Terim ve futbolcularla tanışmak, kulüp müzesinde gezebilmek için 20 adet bilet Teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Ligi'nde 23 puanla 6. sırada bulunuyor.