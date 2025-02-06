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        Haberler Spor Futbol Al Shabab: 5 - Al Khaleej: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Al Shabab: 5 - Al Khaleej: 1 | MAÇ SONUCU

        Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 19. haftasında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Al Shabab, evinde Al Khaleej'i 5-1 mağlup etti. Abderazak Hamdallah (3) ve Wesley Hoedt'in (2) golleriyle farklı kazanan Al Shabab, puanını 32'ye yükseltti ve 6. sırada yer alıyor. Al Khaleej ise 27 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 20:42 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:42
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        Terim'li Al Shabab, 2. yarıda farka koştu!
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        Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 19. haftasında Al Shabab ile Al Khaleej karşı karşıya geldi. Al Shabab Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 5-1'lik skorla Al Shabab oldu.

        Başkent Riyad'daki Al Shabab Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Terim'in ekibi, Al Khaleej'i ağırladı.

        İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın ikinci devresinde üst üste goller bulan Al Shabab, mücadeleyi 5-1 kazandı.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Wesley Hoedt (2) ve Abderrazak Hamdallah (3) kaydetti.

        Al Khaleej'in ise tek golü ilk devrede Abdullah Al Salem'den gelirken konuk takım, ilk yarıda Konstantinos Fortounis ile de bir penaltıdan yararlanamadı.

        Rakibini 5-1 yenen Al Shabab, puanını 32'ye yükseltti. Al Khaleej ise deplasmandaki farklı mağlubiyetin ardından 27 puanda kaldı.

        Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, Al-Qadsiah'ı ağırlayacak. Al Khaleej ise Al Taawon'u konuk edecek.

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