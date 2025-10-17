Al Pacino eski sevgilisi Diane Keaton'ın ardından duygusal bir açıklama yaptı

Al Pacino, eski aşkı ve 'Baba' (Godfather) filmindeki rol arkadaşı Diane Keaton'ın ölümü üzerine sessizliğini bozdu. Efsanevi mafya konulu filmde Al Pacino'nun canlandırdığı 'Michael Corleone'un eşi 'Kay Adams'ı canlandıran Oscar ödüllü oyuncu Keaton, cumartesi günü zatürreyle nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybetti.

1974'ten 1990'a kadar Diane Keaton ile inişli çıkışlı bir aşk yaşayan Al Pacino, dokunaklı bir anma mesajıyla içini döktü. "Diane Keaton'ın vefatından dolayı çok üzgünüm" diyen Pacino; "Haberi ilk duyduğumda sarsıldım. Diane, benim sevgilimdi, arkadaşımdı, bana mutluluk getiren ve hayatımın yönünü birden fazla kez etkileyen biriydi. Ayrılmamızın üzerinden 30 yıldan fazla zaman geçti ama anılar, canlılığını hâlâ koruyor. Onun vefatıyla birlikte hem acı verici hem de dokunaklı bir güçle geri döndüler" ifadesini kullandı.

Diane Keaton'ın dokunduğu her şeyin onun eşsiz enerjisini taşıdığını dile getiren Al Pacino; "Oyunculuk, onun sanatıydı ama bu, onun hayal gücünü ve yaratıcılığını ifade etmesinin birçok yolundan sadece biriydi" mesajını paylaştı.

"İnsanlar onu özleyecek ama daha da önemlisi, onu hatırlayacaklar. Silinemeyecek bir iz bıraktı. Durdurulamaz, dirençli ve her şeyden önce son derece insaniydi" diyen Al Pacino; "Onu, her zaman hatırlayacağım. Uçabiliyordu ve kalbimde her zaman uçacak" ifadesini kullandı. 11 Ekim'de hayatını kaybeden Diane Keaton'ın ailesi, sanatçının ölüm nedenini önceki gün açıkladı. Aile adına yapılan açıklamada; "Keaton ailesi, 11 Ekim'de zatürreden hayatını kaybeden sevgili Diane adına son birkaç günde aldıkları olağanüstü sevgi ve destek mesajları için çok minnettar" denildi. Açıklamada, Hollywood yıldızının hayvanlara olan sevgisi de dahil olmak üzere kendini adadığı şeylere dair bilgiler verilirken; "Hayvanlarını severdi ve evsizler topluluğuna desteğinde kararlıydı. Bu nedenle anısına yerel bir gıda bankasına veya bir hayvan barınağına yapılacak herhangi bir bağış, ona harika ve çok takdir edilen bir saygı duruşu olacaktır" ifadesi kullanıldı.