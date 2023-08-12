Al Nassr'a kupayı Cristiano Ronaldo getirdi
Al-Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Hilal'i 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu
Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Al Nassr, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.
King Fahd Sport City Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1 sona eren maçta Al-Nassr'ı galibiyeti getiren golleri 74. ve 98. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. Al-Hilal'in tek golünü ise 51. dakikada Michael attı.
Al-Nassr'da 71. dakikada Al Amri, 78. dakikada ise Boushal kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı.
9 kişi kalan takımını attığı gollerle şampiyonluğa taşıyan Ronaldo, Al-Nassr formasasıyla çıktığı son 5 maçta 6 gol kaydetti.
Portekizli süperstar, karşılaşmanın 115. dakikasında sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı.