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        Haberler Futbol Al Nassr'a kupayı Cristiano Ronaldo getirdi - Futbol Haberleri

        Al Nassr'a kupayı Cristiano Ronaldo getirdi

        Al-Nassr, Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al-Hilal'i 2-1 mağlup etti ve şampiyon oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 21:06
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        Ronaldo finalde Jesus'u yıktı!
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        Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Al Nassr, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.

        King Fahd Sport City Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1 sona eren maçta Al-Nassr'ı galibiyeti getiren golleri 74. ve 98. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti. Al-Hilal'in tek golünü ise 51. dakikada Michael attı.

        Al-Nassr'da 71. dakikada Al Amri, 78. dakikada ise Boushal kırmızı kart görerek takımlarını 9 kişi bıraktı.

        9 kişi kalan takımını attığı gollerle şampiyonluğa taşıyan Ronaldo, Al-Nassr formasasıyla çıktığı son 5 maçta 6 gol kaydetti.

        Portekizli süperstar, karşılaşmanın 115. dakikasında sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı.

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