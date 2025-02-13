Al Jazeera: İsrail ve Hamas anlaşmaya vardı, ateşkes sürecek | Dış Haberler

Al Jazeera: İsrail ve Hamas anlaşmaya vardı, ateşkes sürecek | Dış Haberler

Katar'ın Al Jazeera televizyonu, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasına yönelik görüşmelerin başarıya ulaştığını duyurdu.

Al Jazeera, her iki tarafın da anlaşmaya bağlılığını teyit etmek üzere yakında bir açıklama yapılacağını söyledi.

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Gazetenin açıklamasının hemen ardından bir açıklama yayımlayan Hamas, ateşkesin devamında anlaştıklarını ve planlandığı gibi esirlerin serbest bırakılacağını duyurdu.

Filistinli yetkililer, arabulucular tarafından gerçekleştirilen temaslar sonucu ateşkesin sürdürülmesinin güvence altına alındığı bildirildi.

Mısırlı Al-Qahera gazetesi de tarafların anlaşmaya vardığını duyurdu.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Al Jazeera'yı yalanlayarak bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.