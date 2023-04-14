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Akyazı'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Giriş: 14.04.2023 - 23:19 | Güncelleme: ABONE OL
Akyazı'da hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Sakarya'da kaza: 6 yaralı
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İHA

Kaza, akşam saatlerinde Batakköy Mahallesi Batakköy Caddesi'nde meydana geldi. S.Ö. idaresindeki 54 AY 480 plakalı otomobil ile Y.Ö. idaresindeki 34 CMT 67 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan S.Ö., H.Ö., S.Ö., İ.Ö., Ö.Ö. ve Y.Ö. olmak üzer toplam 6 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği kazada yaralılar yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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