        Akyaka nerede? Akyaka hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Ege'nin saklı cennetlerinden biri olan Akyaka, doğası, denizi ve kendine özgü mimarisiyle Türkiye'nin en özel tatil beldelerinden biridir. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Akyaka, sakin atmosferi sayesinde özellikle şehir hayatından kaçanların favorisidir. Peki Akyaka nerede, hangi şehirde, hangi bölgede? İşte Akyaka hakkında merak ettiklerinizin cevabı…

        Giriş: 23.09.2025 - 09:50 Güncelleme: 23.09.2025 - 09:50
        Akyaka nerede?
        AKYAKA NEREDE?

        Akyaka nerede? Bu sakin tatil beldesi, Türkiye’nin güneybatısında ve Ege Bölgesi’nde yer alır. Doğayla iç içe olması sayesinde bilhassa son yıllarda tatil arayışında olanların gözde noktalarından biri olmuştur.

        AKYAKA HANGİ ŞEHİRDE?

        Akyaka hangi şehirde? Muğla şehrinde bulunan Akyaka, turizm açısından Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri kabul edilir. Ayrıca Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi dünyaca ünlü tatil beldelerine de ev sahipliği yapar. Özellikle Akyaka, Muğla’nın daha sakin ve huzurlu atmosferiyle farklı bir tatil alternatifi için benzersizdir.

        AKYAKA HANGİ İLDE?

        Akyaka hangi ilde? Muğla iline bağlıdır. Burası, heirde Ula ilçesine bağlıdır. Akyaka, küçük bir mahalle statüsündedir. Ancak doğal güzellikleri ve özgün mimarisiyle popüler olmuştur. Bu anlamda Muğla’nın en popüler tatil destinasyonları arasına dâhil olmuştur.

        AKYAKA HANGİ BÖLGEDE?

        Akyaka hangi bölgede? Ege Bölgesi sınırlarında bulunan Akyaka, sahip olduğu coğrafi konum ile Gökova Körfezi’nin kuzey ucunda konumlanır. Bu özellik, Akyaka’ya hem eşsiz bir manzara hem de temiz bir hava kazandırmaktadır.

        AKYAKA KONUMU NEDİR?

        Akyaka konumu nedir? Şehir merkezine yaklaşık olarak 25 km uzaklıkta olan bir tatil beldesidir. Muğla Akyaka;

        • Marmaris’e 30 km,
        • Bodrum’a 100 km,
        • Dalaman Havalimanı’na ise yaklaşık 70 km uzaklıkta yer alır.

        Deniz seviyesine yakın konumda olmasıyla birçok kişinin odağını üzerinde toplamıştır. Yemyeşil ormanlarla çevrilidir ve hemen yanında Azmak Nehri bulunur.

        AKYAKA HAKKINDA BİLGİLER

        • Akyaka, özellikle Azmak Nehri ile ünlüdür. Bu nehirde yapılan tekne turları turistler için unutulmaz bir deneyim sunar.
        • Akyaka sahilin ince kumları ve parlak denizi turistler tarafından ilgi toplar.
        • Akyaka, 2010 yılında “Sakin Şehir” unvanını almıştır. Bu sayede dünya çapında sürdürülebilir turizm ve sakin yaşamın örnek noktalarından biri olarak tanınmıştır.
        • Belde, özgün ahşap süslemeleri, beyaz badanalı evleri ve kırma çatılı yapılarıyla ünlüdür.
        • Sahip olduğu özgün mimari tarz, Akyaka’yı diğer tatil beldelerinden ayırır.
        • Akyaka,uçurtma sörfü için dünyanın en elverişli bölgelerinden biridir.
        • Özellikle Gökova Körfezi’nde esen rüzgarlar sayesinde Akyaka, sörfçüler için vazgeçilmez olmuştur.
        • Akyaka’nın ekonomisi büyük ölçüde turizm üzerine kuruludur.
        • Yaz aylarında nüfus birkaç katına çıkar.
        • Akyaka’da balıkçılık ve küçük ölçekli tarım ekonomiye yüksek ölçüde katkı sağlar.
        • Beldede antik dönemlerden kalma yerleşim izlerine rastlanır.
        • Gökova ve çevresi, tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmasıyla öne çıkar.
        • Önceleri eski bir balıkçı kasabası olmasıyla bilinir.
        • Kalamar Dolması, Akyaka dendiğinde akla ilk gelen yiyeceklerden biridir.
        • Akyaka Azmak sodalı suyunun içildiği bilgisi de vardır.
        • Burada denize girilecek birçok yer vardır.
        • Akyaka’da kara sıcak ancak deniz serindir.
        • Akyaka’da dört mevsim boyunca trekking yapılabilir.
        • Burada çeşitli yerlerde farklı kuş türlerine rastlamak mümkündür.
        • Azmak Nehri’nin eski dönemlerde kadınların çamaşır yıkamak için geldiği bir yer olduğu bilgisi vardır.
        • Akyaka evlerinde tek bir mimari esas alınmış ve beldedeki evler buna göre inşa edilmiştir.
        • 1970’li yıllardan itibaren gittikçe popülerleşen Akyaka’da yıl boyu rüzgâr vardır.
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
