28 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AKUT Başkanı Şalcı: "Elazığ'daki deprem haberini aldıktan 3 saat sonra olay yerindeydik"
- "İlk çalışmamızda AFAD, JAK ve UMKE ile enkaz altındaki iki kişiyi sağ çıkardık. Başka bir enkazdan da bir kişinin sağ olarak çıkarılmasını sağladık" - "Ekiplerimizin bir kısmı bölgedeki vatandaşlarımız için çadır kurulmasına destek verdi. Yaklaşık 200 çadırın kurulması çalışmasında yer aldık"
AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Recep Şalcı, Elazığ'daki depremin haberini aldıktan 3 saat sonra olay yerinde çalışmaya başladıklarını belirterek, "İlk çalışmamızda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD),Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile enkaz altındaki iki kişiyi sağ çıkardık. Başka bir enkazdan da bir kişinin sağ olarak çıkarılmasını sağladık." dedi.
Şalcı, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden sonra yaptıkları çalışmalara ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.
Deprem haberini alır almaz Bingöl ve Gaziantep'ten 21 kişilik ekibin bölgeye gittiğini söyleyen Şalcı, ekiplerinden bölgede çok fazla bina yıkıldığı bilgisini almaları üzerine Rize, Trabzon, Giresun, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Kuşadası ekiplerinin de hazırlanmasını istediklerini ifade etti.
Başkan Şalcı, saat 04.00'te 106 kişilik arama kurtarma ekibi ve 2 arama köpeğiyle bölgede olduklarını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Deprem haberini aldıktan 3 saat sonra olay yerinde çalışmaya başladık. İlk çalışmamızda AFAD, JAK ve UMKE ile enkaz altındaki iki kişiyi sağ çıkardık. O enkazı AFAD'a devredip başka enkaza geçtik. Diğer enkazdan da bir kişinin sağ olarak çıkarılmasını sağladık. Toplamda 8 cenaze bulduk ve çıkardık. Ekiplerimizin bir kısmı bölgedeki vatandaşlarımız için çadır kurulmasına destek verdi. Yaklaşık 200 çadırın kurulması çalışmasında yer aldık. Pazar günü bizim çalıştığımız enkazdaki tüm kazazedeler çıkarılınca görevimizi tamamladık ve bölgemize döndük.
- "27 bölgede 7 gün 24 saat operasyon için hazırız"
AKUT'un arama kurtarma alanında kurulan ilk sivil toplum derneği olduğunu vurgulayan Şalcı, tamamen gönüllülerden oluşan derneğin devletten kaynak almadığını dile getirdi.
AKUT'un Birleşmiş Milletler'in (BM) Türkiye'de akredite ettiği ilk kurum olduğuna dikkati çeken Şalcı, "Avrupa Birliğinin de akredite kurumu olması için çalışmalarımızı yapıyoruz. Sadece evrak işlemleri kaldı. Türkiye'de şu an 27 bölgede 7 gün 24 saat operasyon için hazırız. Şu anda 2 bin 500 gönüllümüz var. Bu gönüllülerimizin yaklaşık 1500'ü eğitimlerini tamamlayıp arama-kurtarma faaliyeti yapabilecek potansiyele sahipler." diye konuştu.
- "Bu iş disiplinli ve istikrarlı bir çalışmayı gerektiriyor"
AKUT Başkanı Şalcı, AKUT gönüllüsü olabilmenin şartlarını da şöyle sıraladı:
"İlk önce vakitlerinin olması gerekiyor. Bu, bir heyecan işi değil. Disiplinli ve istikrarlı bir çalışmayı gerektiriyor. 'www.akut.org.tr' adresinde iletişim numaralarımız var. Gönüllü başvuru yapmak isteyenler iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirler. İlk önce tanışma toplantısı yapılıyor. Eğitim süreçlerinde çalışmaları uygunsa gönüllü olabiliyorlar."
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