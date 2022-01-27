Akuamarin taşının faydaları

Akuamarin Taşı Nedir, Neye İyi Gelir ve Özellikleri Neler? Akuamarin Taşı Faydaları ve Yararları

Doğal taşlar gerek meditasyonlarda kullanılması gerek insan, mekân ve karakter enerjisi üzerinde belirleyici etkiye sahip olmasına inanılması gerekse estetik yapıları nedeniyle pek çok insanın sıkça tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Doğal taşların insanlar için faydalı olduğuna inananların sayısı da pek az değil. Bu yazımızda hem zihinsel hem de bedensel rahatlamanın anahtarını taşıdığına inanılan Akuamarin taşı üzerinde duracağız. İşte Akuamarin Taşı Özellikleri ve Akuamarin Taşı Faydaları

Akuamarin Taşı Nedir?

Günümüzde başta Rusya olmak üzere ABD ve Brezilya'da da çıkarılan Akuamarin taşı açık mavi ya da mavimsi yeşilimsi bir renge sahiptir ve kristalli bir yapıdadır. Mart ayında doğanların uğurlu taşı olduğuna inanılan Akuamarin taşı denizciler için de uğurlu kabul edilen taşlardan biridir. Çünkü Akuamarin Taşı Anlamı itibarıyla zaten Latince Aqua marina kelimesinin taşıdığı deniz duyu anlamına denk gelmektedir. Akuamarin taşı kendisi gibi beril grubu üyesi olan Zümrüt taşıyla büyük benzerlik gösterir.

Akaumarin Taşı Özellikleri Nedir?

Akuamarin Taşı Özellikleri bakımından doğal taşlar arasında en popüler olan taşlardan biridir.

Akuamarin en popüler değerli taşlardan biri olduğu için piyasada sahtelerine çok sık rastlanır.

Akuamarin seçerken dikkat etmeniz gereken konu içinin temizliği ve şeffaflığı olmalıdır. Aynı zamanda Akuamarin taşının değerini arttıran başlıca şeylerden biri de renginin koyuluk derecesidir.

Akuamarin Taşının renk skalası deniz renginden açık gök mavisine kadar uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir. Bazı durumlarda yarı saydam bazı durumlarda ise tam saydam olabilir.

Aquamarin Taşıyla ilgili bilinmesi gereken en önemli şeylerden biri de bu taşa rengini veren şeyin taşın içinde bulunan eser miktardaki demir olduğudur. Akuamarin taşının sertlik derecesi 7.5 civarıdır bu yüzden Akuamarin taşını akan su altında ya da toprağa gömerek temizleyebilirsiniz.

Akuamarin Taşı Ne İşe Yarar?

Akaumarin Taşı Özelliklerini sıraladığımıza göre gelelim Akuamarin Taşı Ne İşe Yarar sorusunun cevabına. Bu soru Akuamarin Taşını merak edenler tarafından sıkça araştırılır çünkü Akuamarin Taşı Faydaları ile nam salmış bir taştır.

İşte Akuamarin Taşı Faydaları denince akla ilk gelenler...

Akuamarin Taşının solunum yolları hastalıklarından astım, boğaz ağrıları ve bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğine inanılır.

Akuamarin Taşının sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olduğu da yaygın bir inanıştır.

Akuamarin taşı diş sağlığı ve çene kemiklerinin kuvvetlenmesi de için de önemlidir.

Akuamarin taşının özgüvensizlik yaşayan insanların cesaretlerini toplamalarına ve daha dengeli davranmalarına yardım ettiğine inanılır.

Gerginliği azalttığına ve strese iyi geldiğine inanılan Akuamarin taşının sezgileri kuvvetlendirdiği düşünülür.

Hafızayı güçlendirdiğine, inanılan akuamarin taşı genelde bileklik olarak kullanılır ve akuamarin taşı bileklik olarak vücutta taşındığında çeşitli etkileri olacağına inanılır.

Akumarin Taşı Bileklik Faydaları arasında en sık dile getirilenleri Akuamarin Taşı Bilekliklerinin pozitif enerji yayması kişinin stresini uzaklaştırıp kişiyi huzurlu hissettirmesi ve depresyona olan meyillerin azaltılmasına yardım etmesi gelir.