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        Haberler Magazin 'Aktör', sektörün karanlık yüzünü yansıtacak

        'Aktör', sektörün karanlık yüzünü yansıtacak

        "Yaşamak için rol yap" mottosuyla sinemaseverleri sarsmaya hazırlanan 'Aktör' filmi, polisiye ve psikolojik gerilim türünün sert ve çarpıcı örneklerinden biri olmaya aday. 'Issız Adam' filmiyle tanınan Cemal Hünal'ın başrolünde yer aldığı yapım, izleyicilere; sinema ve tiyatro dünyasının karanlık yüzünü yansıtacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 15:12 Güncelleme: 10.02.2025 - 15:12
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        Sektörün karanlık yüzünü yansıtacak
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        Sektörde adını duyurmak isteyen ancak sistemin duvarlarına çarpan bir oyuncunun, kendi filmini çekme kararıyla başlayan 'Aktör', sinema ve tiyatro dünyasının karanlık yüzünü izleyicilere aktaracak. Filmde, oyunculuk tutkusu için her şeyi göze alan baş karakter, 30 oyuncuyu kendi sahnesine davet ederek, onları farkında olmadan ölümcül bir yarışın içine sürüklüyor. Oyuncular, hayatta kalmak için gerçekten rol yapabilmek zorunda...

        'Aktör', sahnede hayatta kalma savaşı veren oyuncuların, sanat ve gerçeklik arasındaki büyük ikilemini sorgulatacak. "Ne zaman oyuncuyuz ne zaman gerçekten yaşıyoruz?" sorusunu zihinlere kazıyan film, izleyicileri de bu gerilim dolu oyunun bir parçası yapıyor.

        Gösterime 2025'in son aylarında girecek olan, senaryosunu da kaleme alan Mevlüt Bora'nın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Aktör', Sami Dündar ile Sinetim Medya ortak yapımı olarak hayata geçiriliyor.

        29 Ocak 2025 tarihinde çekimleri başlayan "Aktör", 2025 yılı son aylarında vizyona girmeye hazırlanıyor. Sinema tutkunları, bu sıra dışı filmle sinemanın gerilim dozu en yüksek hikâyelerinden birine tanıklık edecek.

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        #aktör
        #Cemal Hünal

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