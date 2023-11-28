Aktivistler ve oyuncular Beyaz Saray önünde Gazze için açlık grevi başlattılar

"FİLİSTİNLİLERİN YAŞADIĞI AÇLIĞA IŞIK TUTACAĞIZ"

New York eyalet Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani de yaptığı açıklamada, Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek "Ancak daimi bir ateşkese ihtiyacımız var. Tüm ailelerin bir arada yaşadığı bir dünya için mücadele veriyoruz. Bunu başarmanın yolu da bombalamalar ya da savaş değil, ateşkestir" dedi.

Mamdani, grevde yaptığı konuşmada da ABD Başkanı Joe Biden'ı "kalıcı ateşkes" için çağrıda bulunmaya davet ederek "Burada yapacağımız 5 günlük açlık greviyle Filistinlilerin Başkan'ımızın (Biden) politikaları nedeniyle yaşadığı açlığa az da olsa bir ışık tutacağız" ifadesini kullandı.