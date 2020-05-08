Aktivistler "Hayvan Hakları Yasası"na ilişkin taleplerini video ile anlattı

HAKİM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yasaya dair gelişmeleri takip eden hayvan hakları savunucularının "Nasıl bir Hayvan Hakları Yasası" sorusuna verdiği yanıtların yer aldığı video serisinde; "hayvan tanımı", "tehlikeli olduğu iddia edilen köpekler", "hayvana yönelik işlenen suçların cezaları", "kentte yaşayan hayvanlar ve yerel yönetimlerin sorumlulukları", "hayvanat bahçeleri", "yunus parkları", "hayvan deneyleri", "pet shoplar", "fayton sömürüsü", "hayvancılık" ve "avcılık" konuları ele alındı.
Hayvan hakları aktivistleri bu konuları, mevzuattaki 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Raporu'ndaki taleplerle, önerilerle kıyasladı ve kendi taleplerini dile getirdi.
Serinin ilk videosu, "Gündem: Hayvan Hakları Yasası" iken, ikinci video "Tehlikeli ırk yoktur" başlıklı videolar oldu.
Hayvan Hakları Yasası hakkında son duruma da değinilen açıklamada, şu görüşler yer aldı:
"Hayvanlara yönelik şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenmesi ve bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla geçen yıl şubat ayında TBMM Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu kuruldu. Komisyon, bilim insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan 12 toplantı sonunda 200 sayfalık bir rapor hazırladı, 2019'un Ekim ayında Meclis'e sundu. Komisyon raporunun en önemli özelliği, yeni bir kanuna zemin hazırlayacak tavsiyeler içermesi.
Raporun son halinde hayvanlar yürürlükteki kanunda olduğu gibi 'meta' değil 'hisleri olan canlılar' olarak tanımlanıyor. Raporda yunus parklarının kapatılmasından yeni hayvanat bahçelerinin yasaklanmasına, atlı faytonculuğun yasaklanmasından kürk üretim çiftliklerinin kapatılmasına, hayvana karşı işlenen suçların Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmasından, sokakta yaşamını sürdüren evcillerin yaşam hakkını garanti altına alan önerilere kadar umut vadeden pek çok tavsiye içeriyor. Taslak bu haliyle hayvan sömürüsünü topyekün ortadan kaldıracak iradeyi taşımasa da bu yönde atılacak önemli bir adıma işaret ediyor."
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