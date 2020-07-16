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Aktif Bank, YEDAŞ (Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.) adına oluşturduğu program çerçevesinde 135 milyon TL’lik kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. 26 Haziran tarihinde tamamlanan ve 3 aydan 18 aya kadar değişen vadelerde 6 adet kira sertifikasından oluşan ihraçtaki kira sertifikalarının geri ödemesi, kamu tarafından garanti edilen yatırım bedellerinden gerçekleştirildiği için, JCR Eurasia Rating ihracın kredi notunu AAA olarak değerlendirdi. Böylelikle hem düşük riskli hem de görece yüksek getirili bir kira sertifikası hayata geçirildi.

Sümer: “Elektrik enerjisinde sürdürülebilirlik sağlıyor”

Aktif Bank’ın YEDAŞ adına hayata geçirdiği bu projenin, elektrik enerjisinin dağıtımına yönelik ilave yatırım imkânı sunması ile sürdürülebilirlik anlamında önemli bir adım olduğunu vurgulayan Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, ihracın bugüne kadarki borçlanma enstrümanı ihraçlarından farklarını anlattı.

Sümer, “Gerçekleştirdiğimiz ihraç, elektrik dağıtım firmalarının yatırımları için kaynak temin ediyor ve böylece elektrik enerjisinin daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayarak sürdürülebilirlik kriterlerine destek veriyor. İkinci olarak, kira sertifikası geri ödemelerinin kamu tarafından garanti edilmiş nakit akışları ile gerçekleştirilmesi, kredi notunun AAA olması ve buna karşın yüksek getiri sağlaması ihracın avantajlarını ortaya koyuyor. Son olarak da faizsiz finans prensiplerine uygun olması açısından hem konvansiyonel hem de faizsiz enstrümanlara ilgi duyan geniş bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor.” diye konuştu.

Sümer, önümüzdeki dönemde de yenilenebilir enerji ve elektrik dağıtımı alanlarının finansmanına yönelik farklı kurgulardaki sermaye piyasası enstrümanları ile yatırımcıların karşısına çıkmaya devam edeceklerini belirtti.