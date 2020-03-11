Aksu Vital'den "sağlıklı insan nesli tükeniyor" uyarısı

11 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğal ve bitkisel ürünler sektöründe faaliyet gösteren Aksu Vital'in Yönetim Kurulu Başkanı Aksu, yazılı açıklamasında, yıllarca doğada nesli tükenmekte olan bitki ve hayvanlardan söz edildiğini anımsatarak, bu tehditlerin ilk kez konuşulmaya başlandığında toplumun sadece sınırlı bir kesiminin duyarlılık göstererek sahiplendiğini aktardı.
Aksu, "Dünya bir taraftan bu krizin vicdani sorumluluğunu taşırken diğer taraftan çok daha acı ve tehlikeli bir gerçekle yüz yüze olduğunu fark etti. Artık sağlıklı insan nesli de hızla tükeniyor. Üstelik doğanın bir parçası olan insan kendi sağlıklı neslinin de tükenişinin baş mimarı." değerlendirmesinde bulundu.
- "Koronavirüs gibi salgınlardan çok daha tehlikeli bir gerçekle karşı karşıyayız"
Gündemdeki güncel konulara da değinen Aksu, ''Genetiği değiştirilmiş gıdalar, kimyasallar, obezite, içilebilir su ve doğal kaynakların hızla tükenmesi, doğaya düşman endüstriler, küresel krizler, havada, suda ve toprakta her geçen gün artan kirlilik, ekonomik gelişme ve büyüme adına sınırsız tüketim ve israf...Sıraladığımız bu tehditlerin birincil hedefi ne yazık ki sağlıklı insan nesli. Zaman zaman karşılaşılan koronavirüs gibi salgınlardan çok daha tehlikeli bir gerçekle karşı karşıyayız.
Dolayısıyla tehlikenin boyutlarını küresel salgınlar, doğa ve çevreyle sınırlı tutmak ve bu alanlarda kalan bir mücadele yöntemi belirlemek daha baştan kaybetmek demek.'' ifadelerini kullandı.
Aksu, yapılan uluslararası araştırmaların sağlıklı insan neslinin tehdit altında olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Dünyanın birçok bölgesinde uzun süre yapılan araştırmalarda görüldü ki her ne kadar dünya nüfusunda artış görülse de sağlıklı insan nesli büyük tehdit altında. Bireylerin sağlıklı ve doğal yaşam standartlarına sahip olamaması gelecek nesilleri fizyolojik ve daha birçok açıdan zayıflatarak, tehditlere karşı savunmasız ve kuşatılmış hale getiriyor. Sağlıklı insan neslinin korunması için öncelikle bu gerçeğin fark edilmesi ve toplumun bütün kesimlerince anlaşılması gerekiyor. Doğanın cömertçe insana sunduğu sayısız nimetin farkına vararak onu sadece tüketmeyi değil, birlikte yaşamayı ve üretmeyi, dertlerine doğayla şifa ve çare bulmayı hatırlaması gerekiyor. İçindeki doğayı hatırladığında, doğanın kendisini yüzyıllardır besleyen, koruyan, kollayan, şifa veren ve iyileştirici gücünü bir anne şefkatiyle sunan en yakın dostu olduğunu görecektir. Bu kadim bilgiyi ve doğa mucizesi sırları, insana ve hayata en güzel haliyle sunan, doğa dostu olmanın ruhunu ve mücadelesini her alanda bin bir emekle veren bir anlayış ancak sağlıklı insan neslini korumanın yegane öncüsü olabilir.''
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