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        Antalya Aksu'nun içme suyu sorunu çözüldü

        Antalya'nın Aksu ilçesinde bazı mahallelerin su ihtiyacını karşılamak için tesis kuruldu. ASAT İçme Suyu Şube Müdürü Sercan Yanık, "Numunelere mikrobiyolojik ve kimyasal testler uygulandı. İstenen sonuçlar geldikten sonra da su hattını ana şebeke hattına bağlayıp, abonelere dağıtılmasını sağladık" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 18:24 Güncelleme: 17.09.2024 - 18:24
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        Aksu'nun su sorunu çözüldü
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        Antalya'nın Aksu ilçesindeki altyapı sorununu çözmeye yönelik çalışmalar yapan Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerince Güzelyurt Mahallesi'ne üretim tesisi kuruldu.

        AA'nın haberine göre, tesisteki ilave sondaj ile Kemerağzı, Karaçalı, Ermenek ve Altıntaş mahallelerinde yazın artan nüfus yoğunluğu sebebiyle yaşanan su sorunu çözüldü.

        Çalışmaya ilişkin açıklamada bulunan ASAT İçme Suyu Şube Müdürü Sercan Yanık, "Sondajları devreye almadan önce altyapı çalışmalarımızı yaptık. Ardından laboratuvar için uygun numune alabilmek adına 3 gün bekledik. Numunelere mikrobiyolojik ve kimyasal testler uygulandı. İstenen sonuçlar geldikten sonra da su hattını ana şebeke hattına bağlayıp, abonelere dağıtılmasını sağladık" dedi.

        Bakım ve Onarım Şefi Metin Karakuş ise vatandaşa sağlıklı su verebilmek için çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

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        #yerel haberler
        #Antalya
        #ASAT
        #içme suyu
        #Aksu İlçesi
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