Akşener: Türkiye’de derin bir devlet krizi var

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İYİ Parti lideri Akşener, yangının arka planında beceriksizliğin yattığını vurguladı. Akşener, devletin 3 unsuru olduğunu belirterek bunları toprak, egemenlik ve nüfus diye sıraladı. Bugün her üçünde de sorun olduğunu belirten Akşener, şunları söyledi:

"Vatan toprağını kupon arazi görmenin, toplumsal sözleşme ile milleti oluşturan, Misak-ı Milli ile yazanların vatanının yüzde 10’unu sığınmacı ile dolduran bir anlayış. Bu nüfus dengesini yıkmaktır. O sözleşmeyi yok etmek için sen yetkiyi kimden aldın?’

Öte yandan Akşener'in bölgeyi ziyaretine eski Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatçi de eşlik etti.