05 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İYİ Parti lideri Akşener, partisi tarafından düzenlenen 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. Aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da olduğu belediye başkanlarına ve belediye meclis üyelerine hitap eden Akşener, kendisini 'Türk milliyetçisi' olarak tanımlamış siyasetçi olduğunu, cumhuriyet değerleriyle ve Atatürk ile barışık olmanın Türkiye için gerekli olduğuna inandığını söyledi.
'MANSUR YAVAŞ BİZİM PROJEMİZDİ'
DHA'nın haberine göre, Türk milliyetçiliği yolunun, en az 150 yıllık birikime sahip olduğunu kaydeden Akşener, "Ama biz bu ülkeyi somut olarak yönetecek bir projeyi hayata geçiremedik. Mansur Başkan siz bizlerin projesiydiniz. Biz başbuğumuzu cumhurbaşkanı, başbakan yapamadık. Şimdi diyorlar ya 'Mansur Yavaş'ın seçilmesine Meral Akşener sevindirik oldu'. Sevindirik oldum başkanım; çünkü ilk defa bir arkadaşımız somut olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı oldu. Elbette CHP'ye ve CHP Genel Başkanı'na da teşekkür borçluyum" diye konuştu.
'ESAD İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM'
Meral Akşener, Libya tezkeresi öncesi partisinin başkanlık divanını iki kez topladıklarını ve partinin uzmanları ile bir araya gelip, çalıştıklarını kaydetti. Libya tezkeresine 'hayır' oyu verdiklerini hatırlatan Akşener, şöyle konuştu:
"Suriye deneyiminden sonra elimizse ne geçti? Kimine göre 40, kimine göre 50 milyar dolar harcama, 5 milyon Suriyeli sığınmacı, kapımızda 250 bin civarında İdlib'den gelen sığınmacı. Bir bakana sordum, 'Kaç kişi olur' dedim, '2 milyon kişi' dedi. 'Durdurabilir miyiz' dedim, 'Mümkün değil, kapıları tutamayız' dedi. Etti mi 7 milyon? ABD şirketleri Beşşar Esad ile anlaşma imzalıyor. Emperyalistler önce Suriye'yi yıktılar şimdi kendi şirketlerine 700-800 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Türkiye bu işten çırak çıktı. Önerimiz nedir? Kardeşim hissiyatı, duygusallığı, siniri bir kenara bırak. Rasyonel, gerçekçi, sağduyulu ol. Esad ile barış. Sayın Erdoğan sinirini yenemiyorsan rasyonel olamıyorsan ben Suriye'ye gidip, Esad ile görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım. Türkiye'yi yeniden çırak çıkarmanın bir anlamı yok. Buradaki ders, buradaki deneyim, Libya konusunda 'meçhule hayır' dememize sebep oldu."
'UCU AÇIK, NET DEĞİL'
Akşener, 8 yıl Meclis'i yönettiğini kaydederek, "İlk defa ucu açık, belirsiz ve tüm yetkilerin cumhurbaşkanına verildiği bir tezkere ile karşı karşıya kaldık. Çerçevesi yok, net değil" dedi.
İYİ Parti lideri Akşener, son yapılan kamuoyu araştırmalarına da değinerek, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme halkın yüzde 63´ünün destek verdiğini belirterek, "İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin dönüşün yolu açıldı, bundan kaçış yok" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!