Akşener ile Babacan görüştü: İlkeler bütünü ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
DEVA Partisi Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından Akşener ve Babacan gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Akşener, görüşmede "parlamenter sistem" ile ilgili değerlendirmede bulunduklarını aktararak, "Hepimizin kendi renklerini içine kattığımız sonuçta bir ilkeler bütünü ortaya çıktı, şekilleniyor. Bir seçime doğru gidiliyor ve bu seçimde parlamenter sisteme geçiş ya da bu ucube sistemde kalış üzerinden bir mücadele, rekabet ortamı oluşacak." dedi.
Meral Akşener, siyasette istişarenin önemine dikkati çekerek, bu tür görüşmeleri sıklaştırma kararı aldıklarını söyledi.
Ali Babacan ise Türkiye'nin sorunları ve bu sorunların çözümü için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.
Bir süredir parlamenter sistem üzerinde çalıştıklarını ifade eden Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sistemle ilgili 6 partinin, çalışmalarını paylaştıkları, bir arada oturup değerlendirdiği bir masa oluştu. Bugün bir araya gelecekler. Bu çalışmaları mümkün olduğunca tek bir çalışma haline getirmenin müzakeresini yapacaklar. Arkadaşlarımız şimdilik 2 haftada bir toplanarak ve her toplantıda biraz daha ileriye giderek 'Acaba en azından ilkeler bazında tek bir bakış açısı haline getirebilir miyiz?' arayışında olacaklar. Umarız bu çalışmalar olumlu sonuç verir."
"KİŞİSEL KARARIMI MİLLETİMİZE DUYURDUM"
Açıklamaların ardından Akşener, bir gazetecinin, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olduğuna yönelik sorusunun anımsatılması üzerine, şu görüşleri paylaştı:
"Cumhur İttifakı'nın bileşenleri eğer 24 saat Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını merak edip, çeşitli sıfatlar ekliyorsa, bu işte bir durum var demektir. Bunun anlamı da psikolojik olarak Cumhur İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiğini biliyor. Kendilerine tavsiyem, hemen seçim kararı ilan etsinler 13. cumhurbaşkanı olarak seçilecek kişinin kim olduğunu öğrenirler. Orada bir sorunumuz yok. Kendilerine bu fikir jimnastiğinde başarılar diliyorum."
Meral Akşener, bir başka soru üzerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Akşener'in, başbakanlık görevi üstlenmesi bizim açımızdan son derece değerli olur." değerlendirmesi için teşekkür etti.
Akşener, "Bunun anlamı, arkadaşlarınızla seçimde partinizin birinci parti haline geldiği sonucunu alırsınız, o zaman da başbakanlık görevi sizin olur. 'Bu ülkenin önünü tıkayacak bir tutumum olmayacak, cumhurbaşkanlığı için çalışmayacağım' demiştim. Ben durduğum yerde duruyorum. Beni ilgilendiren bir karar. Kişisel kararımı da milletimize duyurdum." diye konuştu.
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