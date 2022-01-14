"HDP'li Semra Güzel'in fezlekesine evet oyu vereceğiz"

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Akşener, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yavaş'ı ziyareti hakkında bilgi veren Akşener, "Ziyaretin sebebi dün halk otobüsleri ve minibüsçüler esnafı bizi ziyaret etti. Hem Sayın Yavaş'ı hem ekip arkadaşlarından memnuniyetlerini dile getirdiler, bazı istekleri oldu. Hem Sayın belediye başkanımızın yaptığı faaliyetlerle memnuniyetlerini ve çözümlenmesi gereken bazı sorunlar var, onlara yönelik taleplerini ileteceğimi söyledim. Bu talepleri ilettim hem de Ankara'ya yapacağı projeler, hizmetler öğrendik. Memnun bir şekilde Genel Merkez'e gideceğiz" dedi.

SORU-CEVAP

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafı: Bildiğim kadarıyla AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın da ne dediğine dair bir bilgim yok. AK Parti yöneticilerinin bu konu üzerinden bir laf etmediğine dair ifadeleri çok ilginç. Genel Başkanlarına duydukları gıcıklığı bizim üzerimizden dökmek istediler sanırım. Burada bulunan arkadaşların tümü açılım, saçılım sürece karşı çıkmış insanlarız. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan kandan besleniyorlar, ölümden besleniyor diyen bir dili kullanmıştı. Ben, 2010 yılında bir Kürt öğrencimin aramasıyla o çadır mahkemelerinde Türk Bayrağı'nın ve Atatürk resminin çıkarıldığını bildirmişti. Ben bunu da devrin Adalet Bakanı'na sormuştum. Çadır mahkemeleri, megri megri şarkılar, lahmacun ısmarlanan 29 Ekim'de Peşmergeler, o lahmacunların parası Türk Milleti'nden çıkmış. Semra Güzel isimli bir milletvekilinin fezlekesi gelecek Meclis'e. Bu fezlekeye arkadaşlarımız evet oyu verecek. İYİ Parti'nin tutumu terörle, teröristle iltisak konusunda açık ve nettir. O Türk Bayrağı'nı ve Atatürk resmini çıkarma talimatı veren siyasetçiler, Oslo'da PKK'ya yalvar yakar bizim bürokratlarımızı gönderen, AK Parti Genel Başkanı 'Ben talimat verdim' demişti. O zaman bu arkadaşların da, bu talimatları verenlerin de bir fezlekesi olması gerekiyor. Onlar bu fezlekeleri getirmezse, biz iktidar olduğumuzda getireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Demirtaş-Öcalan sözleri: Terörden yargılanmış ve terörist başı tanımıyla İmralı'da cezasını çeken bir şahıs ve gene terör suçlamasıyla Edirne'de bir şahıs ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan hukuki olarak ne olup bittiğini anlatmakla görevli. Türkiye'nin güvenliğiyle sorumlu. Mektup arkadaşı Öcalan ile Demirtaş arasındaki bir hesaplaşmayı söyleyebiliyor. En hafif deyimiyle ayıptır. Bu da bir fezleke konusudur.

Cumhurbaşkanı adayı: Çok merak ediyorlar da kendisinin adaylığı da belli değil. Bizim adayımız 13'üncü Cumhurbaşkanı olacak.

Bakan Nebati'nin açıklamaları: Anlıyorum ki TÜİK Başkanı ve Merkez Bankası Başkanı değişecek. TÜİK'e göre bir enflasyon rakamı açıklanacak. Sayın Nebati'nin gözlerinin ışıltısına bakıp böyle bir enflasyon çıkacak. Ben kendisine hem ekonomiyi hem matematiği öğrenmesini tavsiye ediyorum.