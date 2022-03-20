Akşener: Farklılıklarımız enerjiye çevrilmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aşık Veysel'in ölüm, Hz. Ali'nin doğum yıl dönümü ve Nevruz Bayramı dolayısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.
İnsanların bölünmesinin enerjinin, iyiliğin ve güzelliğin boşa gitmesi anlamına geldiğini belirten Akşener, ortaya çıkan enerjiden fayda sağlanamamasının tüm insanların zararına olduğunu söyledi.
"HERKESİN BİRBİRİNİN FARKLILIKLARINA SAYGI DUYMASI GEREKİYOR"
Herkesin birbirinin farklılıklarına saygı duyması gerektiğini vurgulayan Akşener, "Ben hoşgörü sözünü sevmiyorum. Hoşgörü kavramının içerisinde biraz kibir, biraz buyurganlık var. Biz birbirimize saygı duymak zorundayız. Ben kimim ki buradaki hanımefendileri hoşgörüyle karşılayacağım. Başkası kim ki bizleri hoşgörüyle karşılayacak. Biz birbirimize saygı duymak zorundayız. Farklılıklarımızın enerjiye çevrilmesinin, birlikteliklerimizin de ön plana çıkartılmasının bu saygı kavramından geçtiğine inanıyorum." diye konuştu.
Nevruzun Türk milletinin yeniden tarih sahnesine çıktığı gün olduğunu belirten Akşener, herkesin Nevruz Bayramı'nı kutladı.
"Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır." hadisini anımsatan Akşener, hak ve hakikat yolunda Allah'ın Hz. Ali'nin cesaretini kendilerine nasip etmesi dileğinde bulundu.
Aşık Veysel'in "Kuran'a bak İncil'e bak. Dört kitabın dördü de Hak. Hakir görüp, ırk ayırmak, hakikatte yüz karası." dizelerini okuyan Akşener, Aşık Veysel'e Allah'tan rahmet diledi.
"BUNCA KIYMETİ BİLMEYENE YUH OLSUN"
Akşener, konuşmasını şöyle tamamladı:
"Ne mutlu bize ki aklımızı, gönlümüzü ve ruhumuzu besleyen, hakkı, hakikati ve adaleti öğütleyen büyüklerimiz var. Baharı müjdeleyen bayramımız var. 'Allah seni hür yarattı, tamah seni kul etmesin' diyerek alnı açık başı dik olmayı öğütleyen rehberimiz var. Toprağı sadık yar belleyen gönül zenginlerimiz var. Bunca kıymeti bilmeyene yuh olsun. Bunca zenginlik varken yanlışa sapanlara yuh olsun. Hakkı ve hakikati sancak bilmek varken hak yiyene yuh olsun."
Mustafa Özarslan ve Grup Çığ ile semah ekibinin yer aldığı programda Akşener, Nevruz geleneği olan örs üzerinde çekiçle demir dövdü.
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