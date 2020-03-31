31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İYİ Parti lideri Akşener, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Akşener, koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler hakkında, "Valilerin başkanlığında her ilde bir sağlık komitesi kurulması tavsiyesi vermiştim, bunu yaptılar teşekkür ediyorum. Vatandaş, devleti yanında görmek ister. Zorunlu bir karantina, 3 haftalık bir sokağa çıkma yasağı ilan edilebilseydi bazı şeyler yolunda gidebilirdi" dedi.
Yardım kampanyaları hakkında konuşan Akşener şunları söyledi:
"Ben Millet İttifakı'nın belediye başkanlarını takip ediyorum. Sayın Yavaş '6 Milyon Yürek Ankara'da diye bir yardım kampanyası başlattı. Sayın İmamoğlu'nun da 'Birlikte Başaracağız' diye başlattı, diğer arkadaşlar devam ettiriyorlar. Keşke iktidar da devleti yönetenler de yerel yönetimlerle ayırt etmeden elele verselerdi ve bu işin altından birlikte kalkılır bilseydi. Çok yalnız bırakıldıklarını görüyorum iktidar tarafından. Milletvekili maaşı almıyorum, emekliyim 3 emekli maaşı 3 aylık Ankara'ya, 3 emekli maaşımı da İstanbul'a bağışladım."
İNFAZ DÜZENLEMESİ
İnfaz düzenlemesi hakkında görüşlerini paylaşan İYİ Parti lideri Akşener, "Biz infaz yasası diye biliyoruz. Ama onu hapishanelerde yatan insanları aileleri af diye bilir. Bu sistemin ağzınızdan çıkardığınız andan itibaren müthiş bir beklenti olur. Yakınları hapiste olanların talepleriyle gittiğimiz her yerde karşılaştık. Bir şey anlayamadık. Bu iki partinin sayıları yeterli. Muhalefete ihtiyaçları yok. Koronavirüsle ilgili bir Meclis bünyesinde bir araştırma kurulu kurulsun diye bir teklif verdik. Bu iki partinin oylarıyla reddedildi. İkincisi, ilginç bir biçimde bize getirilen teklifin içinde çocuk tecavüzü, artı çocuk tacizi, kadına şiddet ve çocuk evlilikleriyle ilgili bir de torbacılarla ilgili infaz indirimi mevcut. Bunlar bizim kırmızı çizgimiz. Bu infaz yasasını açık net bir şekilde kamuoyuyla paylaşsınlar. Açık net yayınlasınlar biz tekliflerimizi istemediklerimizi söyleyelim ondan sonra elbette bir orta yol bulunur dedik. Biz ilkesel olarak bu yasaya karşı değiliz. Bu kurnazlık işi doğru değil."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!