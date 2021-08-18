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İYİ Parti lideri Meral Akşener, TSK’nın Afganistan’dan biran önce çekilmesi gerektiğini de belirtti ve ‘Afganistan mı kaldı?’ dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da dağlarda sadece ağacın değil orman köylüsünün geçim kaynağı olan pazarda sattığı doğal otların da yok olduğunu belirtti, 'kekik reyhan da yok oldu' dedi. Orman köylüsüne asgari ücret oranında bir defaya mahsus yardım verilmesini de istedi.