Akşener'den teşkilatlara seçim mesajı

Meclis'in tatile girmesiyle birlikte, partiler il ziyareti ve kapalı toplantılara ağırlık verdi. Her salı bir bölgenin il ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelme kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün bir otelde partisinin İç Anadolu il ve ilçe başkanlarıyla buluştu.

Yaklaşık 7 saat süren toplantıda daha çok il ve ilçe başkanlarını dinleyen Akşener tek tek not aldı.

Uzun süren toplantıda seçim hazırlıkları değerlendirildi. Teşkilatlara "Seçim kapıda" diyen Meral Akşener'in seçim kanundaki değişikliği hatırlattığı, hem eski hem de yeni kanunu baz alarak seçim değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.

Olası erken seçim tartışmasının da gündeme geldiği o toplantıda, Akşener'in hem Kasım ayı veya 2023'ün bahar aylarında yapılacak erken seçim ve hem de zamanında yapılacak seçimler için teşkilatları uyardığı ve her türlü ihtimale karşı hazırlıklı olmalarını istediği kaydedildi.

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