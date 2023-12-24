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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İyi Parti lideri Akşener'den milli yas çağrısı!

        Akşener'den milli yas çağrısı

        İYİ Parti lideri Akşener, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için milli yas ilan edilmesi çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 12:13 Güncelleme: 24.12.2023 - 12:14
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        Akşener'den milli yas çağrısı
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "24 saat içerisinde 12 evladımızı şehit vermek; millî bir meseledir ve millî bir acıdır. Dolayısıyla Türk Milleti'nin millî yasıdır. Suud’ların kralı öldüğünde bile hemen ilan edilebilen yasın, bugün evlatlarımıza çok görülüyor olması bizim için kabul edilemez" dedi.

        Akşener, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "24 saat içerisinde 12 evladımızı şehit vermek; millî bir meseledir ve millî bir acıdır. Dolayısıyla Türk Milleti'nin millî yasıdır. Suud’ların kralı öldüğünde bile hemen ilan edilebilen yasın, bugün evlatlarımıza çok görülüyor olması bizim için kabul edilemez.

        Böylesine önemli ve acı bir olayda; İYİ Parti TBMM Grubumuzun ortak açıklama için yapmış olduğu çağrının ötelenmesi de milletimizin vicdanının sesi olan Gazi Meclisimize yakışmaz. Buradan iktidara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine bir çağrıda bulunuyorum. Türk milletinin iradesini, vicdanını, hakkını ve hukukunu koruma görevinizi derhâl yerine getirin. Devletimizin adabına, edebine ve ciddiyetine uygun davranın. Milletimizin yürek yangınını körüklemek için değil, söndürmek için bir adım atın. Ezcümle; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yakışanı yapın."

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