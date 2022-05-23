Akşener ABD Büyükelçisi'ni kabul etti

Partiden yapılan açıklamaya göre, 1 saat süren kabulde, dünyadaki gelişmeler ve Türk-Amerikan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan da hazır bulundu.