AKSEKİ NEREDE?

Akseki nerede? Toros Dağları’nın eteğinde, ülkemizin güneyinde bir konumdadır. Akseki, yüksek rakımlı yapısı ve doğal güzellikleri sayesinde yaz turizmi için değerli bir yerdir. Ayrıca kış turizminde de tercih edilen bir yerdir. Akseki ilçesi, yayla turizminde de öne çıkan bir noktadadır. Yani dört mevsim boyunca ziyaret edilebilir.

AKSEKİ HANGİ ŞEHİRDE?

Akseki hangi şehirde? Antalya şehrinde bulunan ilçe, şehir merkezine yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta konumlanır. Şehrin kuzeybatısında bulunan ilçe, turistik turistik sahil bölgelerinin aksine daha serin bir havaya sahiptir. Bu anlamda diğerlerinden farklı bir yapı ve iklim yapısı sunar.

AKSEKİ HANGİ İLDE?

Akseki hangi ilde? Antalya’ya bağlı olan Akseki, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan bir bölgede bulunur. Ancak diğerlerinden farklı bir yapıya sahiptir. Bunun nedeni, kıyı bölgelerinden farklı olarak dağlık yapıya sahip olmasıdır. Bu noktada Antalya’nın doğal çeşitliliğini en iyi şekilde yansıtan ilçelerden biri olma bayrağı taşır.

AKSEKİ HANGİ BÖLGEDE? Akseki hangi bölgede? Türkiye’nin güneyinde yer alan Akdeniz Bölgesi’nde yer alır. Bulunduğu bölgenin sahil kesiminde tipik Akdeniz iklimi görülür. Ancak Akseki’nin yüksek rakımında daha serin ve karasal iklim özellikleri görülür. Yani Akseki, bu özelliğinden dolayı dört mevsim farklı güzellikleri ve aktivite imkânlarını bünyesinde barındırır. AKSEKİ KONUMU NEDİR? Akseki konumu nedir? Serin yapısı ve taş evleriyle öne çıkan Akseki, tam konum olarak Antalya’nın kuzeybatısındadır. Toros Dağları üzerinde konumlanmıştır. İlçenin denizden yüksekliği yaklaşık 1.000 metreyi bulur. Antalya şehir merkezine 2,5 saatlik bir yolculukla ulaşılabilir. Konya’ya da oldukça yakındır. AKSEKİ HAKKINDA BİLGİLER Akseki, Osmanlı döneminden kalma taş konakları ve dar sokaklarıyla bilinir. “Düğmeli Evler” olarak bilinen özgün taş-mimari yapılar ilçenin simgesidir. İlçede yaylalar, ormanlar ve dağ manzaraları öne çıkar. Sarıhacılar Köyü ve çevresindeki doğal güzellikler turistlerin övgüsünü toplar. Akseki, kitle turizminden uzak ve daha sakin bir tatil deneyimi vadeder.

İlçe ekonomisi büyük bir oranda tarım, hayvancılık ve küçük ölçekli ticarete dayanır.

Yüksek rakım sebebiyle yazları serin, kışları ise soğuk ve karlıdır.

