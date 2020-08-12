Akseki'de kaçak cep telefonu ve uyuşturucu operasyonu - ANTALYA

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa'dan ilçeye mevsimlik işçi taşıyan araçla uyuşturucu madde ve kaçak telefon getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.Ekipler, Akseki-Manavgat kara yolunda durdurulan araçta yaptığı aramada 24 kaçak cep telefonu ve 19 uyuşturucu hap ele geçirdi.Gözaltına alınan Suriye uyruklu şüpheli İ.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."