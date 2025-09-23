AKŞEHİR NEREDE?

Akşehir nerede? Ülkemizde kültürel açıdan en önemli ilçelerinden biri olan Akşehir, Nasreddin Hoca’nın memleketi olmasıyla sadece Türkiye için değil dünya için de önemli bir yer olmuştur. Zengin tarihi, coğrafi konumu ve doğal güzellikleriyle dikkat çeker.

İç Anadolu’nun batıya açılan kapısı konumundadır. Hem tarihi eserleri hem de kültürel mirası ile ön plana çıkmıştır. Bu yüzden burayı ziyaret eden birçok turist vardır.

AKŞEHİR HANGİ ŞEHİRDE?

Akşehir hangi şehirde? Konya iline bağlı Akşehir, İç Anadolu Bölgesi sınırları içindedir. Coğrafi anlamda Konya’nın batısında yer alan bir konuma sahiptir. Afyonkarahisar ve Isparta illerine oldukça yakın bir yerdedir. Bu nedenle sadece İç Anadolu değil, aynı zamanda Ege ve Akdeniz bölgeleri ile bağlantısı vardır.

AKŞEHİR HANGİ İLDE?

Akşehir hangi ilde? Konya merkez ile arasında 135 km bulunan Akşehir, Konya’ya bir tık uzak olduğundan bölgede bağımsız bir merkez olarak görülmüştür. Ancak resmiyette Konya’ya bağlıdır.

AKŞEHİR HANGİ BÖLGEDE? Akşehir hangi bölgede? İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ilçe, sahip olduğu konum itibarıyla farklı değerlendirilir. Yani yalnızca İç Anadolu ile sınırlı kalmayıp Ege ve Akdeniz bölgelerine komşu bir noktadadır. Bu coğrafi avantajı sayesinde tarih boyunca çeşitli uygarlıkların da ilgisini çekmiştir. AKŞEHİR KONUMU NEDİR? Akşehir konumu nedir? Konya’nın batısında, Afyonkarahisar’a 60 km, Isparta’ya 90 km, Konya merkeze 135 km mesafededir. İlçe, Akşehir Gölü’nün hemen kıyısında yer almakta olup, bu göl bölgenin doğal güzellikleri arasında ilk sıralarda gelir. Ayrıca ilçenin deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1.000 metre civarındadır. AKŞEHİR HAKKINDA BİLGİLER Tarih boyunca Hititler, Frigler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.

Bu da ilçede çok sayıda tarihi eser ve mimari yapı olmasına neden olmuştur.

Akşehir, dünyaca ünlü Nasreddin Hoca’nın memleketi olarak bilinir.

Her yıl temmuz ayında düzenlenen Nasreddin Hoca Şenlikleri, ilçeye hem ulusal düzeyde de ilginin kaymasını sağlar.

İlçenin en önemli doğal değerlerinden biri Akşehir Gölü’dür.

Akşehir Gölü, kuş çeşitliliği açısından da zengindir.

“Akşehir Kirazı” yurt içinde ve yurt dışında popüler olmuştur.

