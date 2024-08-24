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        Haberler Gündem Güncel Akşehir'de Şehit Selçuk Özer Parkı açıldı | Son dakika haberleri

        Akşehir Onur Günü'nün 102. Yılı kutlamalarında Şehit Selçuk Özer Parkı açıldı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde, Şehit Selçuk Özer Parkı'nın açılışı şehit ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 15:04 Güncelleme: 24.08.2024 - 15:04
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        Akşehir'de Şehit Selçuk Özer Parkı açıldı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde, Şehit Selçuk Özer Parkı'nın açılışı yapıldı.

        Akşehir Onur Günü'nün 102. Yılı kutlamaları kapsamında, parkın açılışında konuşan Belediye Başkanı Ahmet Nuri Köksal, Özer'in şehadetinin, istiklalin teminatı olduğunu söyledi.

        İlçe Kaymakamı Mehmet Özel ise Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Kaymakamı olduğunu dönemde, şehit Özer'in şehadet haberini aileye verenlerden biri olduğunu, acısını her zaman yüreğinde hissettiğini ve geride kalan emanetine sahip çıktıklarını belirtti.

        AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de parkın yeni nesillere şehitlik mertebesi ve vatan uğrundaki bu mücadelelerin anlamı adına önemli bir nişane olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından parkın açılışı, protokol ve şahit ailesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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        #yerel haberler
        #Konya
        #Akşehir
        #Şehit Selçuk Özer Parkı
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