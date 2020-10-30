Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Askeri Bandosu konser verdi - MUĞLA

Vatandaşlar ve öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle bandonun çaldığı marşlara eşlik eti.Programa, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve eşi Ayşe Tavlı ile kent protokolü katıldı.Bodrum Kumbahçe Meydanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, saat 19.23'te saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Daha sonra meydana kurulan platformdan Bodrum Kalesi'nin duvarına lazerle "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" yazısı yansıtıldı. Kale duvarında zaman zaman Atatürk'ün silueti ve imzası da gösterildi.
Beğeni toplayan gösteriyi Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Aras da izledi.Marmaris'te de emniyete ait araçlar ve vatandaşların kullandığı motosiklet ve otomobillerle konvoy oluşturuldu. Konvoya katılanlar saat 19.23'te Atatürk Meydanı'nda saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki su havuzunda da saat 19.23'te su ve ışık gösterisi yapıldı. Aynı saatte vatandaşlar da evlerinin cam ve balkonlarından ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.Mahalle sakinlerince milli bayramlarda bayraklarla süslenen 105 Sokak'ta da terzi Salih Yazgan, elinde büyük bir Türk bayrağı ile balkondan İstiklal Marşı okuyanlara eşlik etti.
Fethiye'de belediye ve Uno Club Fethiye iş birliğinde organize edilen Cumhuriyet konvoyuna yoğun katılım oldu.Uno Club Fethiye'nin yanı sıra birçok araba kulübü, motorcular ve vatandaşların yer aldığı konvoy, Çiftlik Mahallesi kavşağından hareket etti.
Motosikletli trafik ekipleri eşliğinde anayolu takip ederek Cahit Beğenç Bulvarı'na geçen konvoyu vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Konvoya katılanlar saat 19.23'te Beşkaza Meydanı'nda İstiklal Marşı'nı okudu.
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