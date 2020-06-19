Yangın, Aksaray’ın Yenikent beldesinde bulunan bir yem fabrikası ve yonca deposunda dün saat 16.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hacı Ali Uğurlu’ya ait yonca deposunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede yonca deposunu sararken hemen yanında bulunan yem fabrikasına da sıçradı. Fabrika ve depo dünden beri alev alev yanmaya devam ederken, itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. 26 saattir süren söndürme çalışmaları ise halen devam ediyor. Yem fabrikası ve özellikle yonca deposu halen alevlere teslim. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 26 saattir olay yerinde yangınla mücadele ediyor.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Başkanlar ve Tarım ve Orman Müdürü fabrika sahibi Hacı Ali Uğurlu ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada bir açıklama yapan fabrika sahibi Hacı Ali Uğurlu, “Yangın çıktığında kendim burada değildim. Çalışan arkadaşlar, elemanlar telefon açtı. Merkezdeydim. Geldiğimde zaten alev sarmış her tarafı. Elektrikle alakalı bir şey olduğunu söylediler. Kamera kayıtları mevcut zaten. Onun üzerine hiçbir şey yapamadım. Allah razı olsun öncelikle Aksaray Belediyemizden, civar belediyelerimizden, ilçelerimizden. Gereken itfaiye desteği, donanımlı bir şekilde köpük olsun, diğerleri olsun sabaha kadar. Arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Hakkını helal etsinler” dedi.
“DÜN GECEDEN BERİ VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”
Belediye Başkanı Evren Dinçer ise dünden beri Aksaray Belediyesi olarak var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, “Aksaray’ımızda önemli tarım işletmelerinden yonca faaliyetlerinde bulunan bir işletmemiz dün akşam itibari ile elektrik kontağından kaynaklı olduğu söylenen bir yangında baş başa kaldı. Biz Aksaray Belediyesi olarak bu olumsuz durumu bertaraf etmek adına, yangını söndürmek adına var gücümüzle dün geceden beri çalışıyoruz. Tabi ki böylesine büyük işletmelerin bu denli, böyle bir şeye maruz kalması bizi derinden üzdü. İçerisinde çiftçimizin birçok malı vardı. İnşallah biz belediye olarak bu yaranın sarılması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz” şeklinde konuştu.
Halen alevlere teslim olan yem fabrikası ve yonca deposundaki yangının tamamen söndürülmesinin birkaç günü bulması tahmin ediliyor.
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