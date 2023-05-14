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Aksaray Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Aksaray Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Meclis’i belirlemek için sandık başına gitti. YSK'nın seçimlerle ilgili yayın yasağı kararının kalmasının ardından Aksaray Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları da gelmeye başladı. 14 Mayıs 2023 Aksaray seçim sonuçları ve önde olan parti ile Cumhurbaşkanı adayı hakkında bilgi edinmek için sonuçları haberimizden canlı takip edebilirsiniz. Peki, Aksaray seçim sonuçlarına göre ile hangi parti ve Cumhurbaşkanı adayı önde? Aksaray genel seçim sonuçları son durum nedir? İşte, resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs 2023 Aksaray Cumhurbaşkanı seçim sonucu ve milletvekili genel seçim sonuçları canlı takip ekranı

Giriş: 14.05.2023 - 22:20 | Güncelleme: ABONE OL
Aksaray Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Aksaray Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu
HABERTURK.COM

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Aksaray başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Aksaray Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Aksaray seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Aksaray Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Aksaray Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 87.44 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:20 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.3 oldu. Aksaray Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 178.244 oyla yüzde 71.61 - Kemal Kılıçdaroğlu: 55.622 oyla yüzde 22.35 - Sinan Oğan: 13.906 oyla yüzde 5.59 - Muharrem İnce: 1.140 oyla yüzde 0.46 oy aldı.

Aksaray 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 178.244 oyla yüzde 71.61

Kemal Kılıçdaroğlu: 55.622 oyla yüzde 22.35

Sinan Oğan: 13.906 oyla yüzde 5.59

Muharrem İnce: 1.140 oyla yüzde 0.46



Aksaray Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 86.97 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:20 itibarıyla yüzde 98.5 oranında açıldı. 2023 Aksaray milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 171.479 oyla yüzde 69.56 - Millet İttifakı: 61.371 oyla yüzde 24.9 - Ata İttifakı: 2.830 oyla yüzde 1.15 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.985 oyla yüzde 0.81 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 425 oyla yüzde 0.18 aldı. Saat 22:20 itibarıyla 2023 Aksaray milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:


Cumhur İttifakı: 171.479 oyla yüzde 69.56

Millet İttifakı: 61.371 oyla yüzde 24.9

Ata İttifakı: 2.830 oyla yüzde 1.15

Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.985 oyla yüzde 0.81

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 425 oyla yüzde 0.18

AK Parti: 107.966 oyla yüzde 43.80

İYİ Parti: 61.371 oyla yüzde 24.90

MHP: 52.116 oyla yüzde 21.14

YENİDEN REFAH: 6.267 oyla yüzde 2.54

BBP: 5.130 oyla yüzde 2.08

ZP: 2.830 oyla yüzde 1.15

MEMLEKET: 1.649 oyla yüzde 0.67

YEŞİL SOL: 1.447 oyla yüzde 0.59

TİP: 538 oyla yüzde 0.22

MP: 319 oyla yüzde 0.13

AB: 307 oyla yüzde 0.12

GENÇ: 263 oyla yüzde 0.11

SOL PARTI: 218 oyla yüzde 0.09

HAKPAR: 190 oyla yüzde 0.08

TKP: 163 oyla yüzde 0.07

HKP: 148 oyla yüzde 0.06

MİLLİYOL: 134 oyla yüzde 0.05

YP: 91 oyla yüzde 0.04

TKH: 44 oyla yüzde 0.02

CHP: 0 oyla yüzde 0.00

ANAP: 0 oyla yüzde 0.00

GBP: 0 oyla yüzde 0.00

AP: 0 oyla yüzde 0.00



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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