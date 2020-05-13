Aksaray'dan Avrupa'daki Türklere maske desteği

Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının Türkiye'de de görünmesinin ardından ilçede Vefa Sosyal Destek Grubu kurarak vatandaşların yardımına koştuklarını söyledi.Bu noktada Türkiye'de öncü belediyelerden biri olduklarını belirten Özdemir, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızla birlikte kronik rahatsızlığı bulunan hemşehrilerimizin daha rahat bize ulaşması için Whatsapp iletişim hattı kurduk. Ayrıca ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Çalışamayan ve bu salgında işsiz kalan vatandaşlarımız için düzenlediğimiz projeyle nakit yardımda bulunduk ve gıda paketlerini hazırladık. İlçemizin her köşesinde dezenfeksiyon işlerini başlattık. Kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere tüm iş yerlerini dezenfekte etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.İlçe nüfusunun çok üzerinde maske dağıttıklarını vurgulayan Özdemir, bu zorlu sürecin hep birlikte atlatılabileceğini ifade etti.Sadece ilçe halkının değil yurt dışındaki hemşehrilerinin de maske ihtiyacını karşıladıklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:"Sadece son bir hafta içerisinde İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerindeki vatandaşlarımıza binlerce maske ve dezenfektan gönderdik. Sosyal medya hesaplarından bize ulaşan vatandaşlarımızın nüfus sayılarını alarak talepleri üzerine 10'un altında olmamak kaydıyla bize ulaşan hemşehrilerimizin maske ihtiyacını karşıladık. Yurt dışındaki kurulan dernekler çok arıyor, Almanya'da ve Fransa'da iki derneğe çok sayıda maske gönderdik. Onlar da oradaki vatandaşlarımıza dağıttı. Vatandaşlarımızın bu zor süreçte yanlarında olmaya devam edeceğiz."
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